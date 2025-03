Zirkzee sbaglia dal dischetto, Manchester United eliminato in FA Cup

L'incubo inglese prosegue per Joshua Zirkzee che dal suo arrivo al Manchester United non è ancora riuscito a lasciare il segno. Anzi. L'attaccante ex Bologna, infatti, è bersagliato dalla sfortuna e in FA Cup non riesce a essere d'aiuto ai Red Devils. Presentatosi sul dischetto nella lotteria dei rigori contro il Fulham, l'olandese incaricato del quinto tiro ha sbagliato dagli undici metri condannando il Manchester United alla prematura eliminazione dalla competizione già agli ottavi.