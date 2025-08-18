Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
IL RACCONTO

Zeman, il figlio: "È debilitato ma migliora". Poi gli aneddoti: "Moratti lo voleva all'Inter e Moggi..."

Karel al Corriere su papà Zdenek, colpito da ictus a febbraio

18 Ago 2025 - 09:32
© instagram

© instagram

"L'ictus e le due ischemie lo hanno molto debilitato, ma è in progressivo miglioramento grazie a tanta fisioterapia. Di certo dovrà continuare a farla per molto tempo. La foto in acqua? Lo mostra fragile. Nell’invecchiamento di solito si diventa o duri o sensibili. Lui ora è persino ipersensibile". Così Karel Zeman, figlio di Zdenek, allenatore boemo ex Lazio e Roma, lo scorso febbraio ricoverato al Policlinico Gemelli per un ictus. "Cosa fa ora? Direi il nonno - racconta in un'intervista al 'Corriere della Sera' - Fuma ancora? No, no... Ha smesso dopo il ricovero al Policlinico Gemelli, nel febbraio 2025. Chiamano tanti suoi ex giocatori per avere notizie. Tra le ultime telefonate, quelle di Eusebio Di Francesco e Giovanni Stroppa. Beppe Signori è in contatto con mia mamma Chiara".

Leggi anche

Zeman sulla via del recupero, la foto al mare col figlio Karel emoziona

Poi un aneddoto: "Massimo Moratti avrebbe voluto papà all’Inter. Si erano anche incontrati, ne avevano parlato. Però come spesso accadde con altri presidenti tipo Zamparini, poi nel richiamarlo gli fu spiegato che “per altri motivi” non era possibile". E su Moggi, grande 'nemico' di papà Zdenek: "Rispetto alla conoscenza che ne ho avuto è una persona che con me si è comportata molto bene, mi ha anche chiesto di papà".

zdenek zeman

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:03
Milan-Bari 2-0: gli highlights

Milan-Bari 2-0: gli highlights

01:14
"Hojlund o Vlahovic?": Panucci "sfida" Viviano

"Hojlund o Vlahovic?": Panucci "sfida" Viviano

08:10
Caserta: "Verreth? Giorni difficili"

Caserta: "Verreth? Giorni difficili"

01:37
Cerofolini: "Abbiamo obiettivi importanti"

Cerofolini: "Abbiamo obiettivi importanti"

04:17
Landucci: "Il Bari ha tirato troppe volte"

Landucci: "Il Bari ha tirato troppe volte"

00:23
Viviano: "Milan da scudetto? Oggi Napoli e Inter davanti"

Viviano: "Milan da scudetto? Oggi Napoli e Inter davanti"

00:37
Viviano: "Leao problema? No, è la soluzione!"

Viviano: "Leao problema? No, è la soluzione!"

08:33
Gilardino: "Segnale forte"

Gilardino: "Segnale forte"

00:24
Panucci: "Infortunio Leao? Alla 1a di campionato ci sarà"

Panucci: "Infortunio Leao? Alla 1a di campionato ci sarà"

06:38
Mignani: "Soddisfatto al di là del risultato"

Mignani: "Soddisfatto al di là del risultato"

04:07
Semper: "Importante creare entusiasmo"

Semper: "Importante creare entusiasmo"

03:37
Ciofi: "Serve tempo"

Ciofi: "Serve tempo"

02:20
Ricci: "Puntiamo a fare il massimo"

Ricci: "Puntiamo a fare il massimo"

01:37
Caserta: "Sapevamo che era difficile"

Caserta: "Sapevamo che era difficile"

05:12
Landucci: "Giocato una partita seria"

Landucci: "Giocato una partita seria"

03:03
Milan-Bari 2-0: gli highlights

Milan-Bari 2-0: gli highlights

I più visti di Calcio

CLIP PIPPO BAUDO A TIKI TAKA - 17/05/2021 SRV

Addio Pippo Baudo: quella volta a Tiki Taka tra Pirlo, Ronaldo e Dybala

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Domani Milan-Bari

Allegri: "Grande rispetto per il Bari, ci vuole equilibrio"

SRV PIPPO BAUDO PER SITO 16/8 SRV

Pippo Baudo e la sua passione per il calcio: Juve e Catania nel cuore

HL NAPOLI OLYMPIACOS 2-1 SRV

Il Napoli batte 2-1 l'Olympiacos: i gol della sfida

Icardi, gol e show a fine partita: Osimhen finisce...nella rete

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:05
Santos umiliato dal Vasco da Gama, lo sfogo di Neymar
08:39
Il Psg riparte con una vittoria in casa del Nantes
00:00
Milan, Ricci è onesto: "Ci sono cose da limare, potevamo essere più concreti"
23:34
Milan, Gabbia: "Scudetto? Giochiamo al massimo, poi si vedrà"
23:32
Milan, Pulisic: "Vogliamo vincere, se facciamo bene scudetto possibile"