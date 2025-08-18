Zeman, il figlio: "È debilitato ma migliora". Poi gli aneddoti: "Moratti lo voleva all'Inter e Moggi..."

Karel al Corriere su papà Zdenek, colpito da ictus a febbraio
"L'ictus e le due ischemie lo hanno molto debilitato, ma è in progressivo miglioramento grazie a tanta fisioterapia. Di certo dovrà continuare a farla per molto tempo. La foto in acqua? Lo mostra fragile. Nell’invecchiamento di solito si diventa o duri o sensibili. Lui ora è persino ipersensibile". Così Karel Zeman, figlio di Zdenek, allenatore boemo ex Lazio e Roma, lo scorso febbraio ricoverato al Policlinico Gemelli per un ictus. "Cosa fa ora? Direi il nonno - racconta in un'intervista al 'Corriere della Sera' - Fuma ancora? No, no... Ha smesso dopo il ricovero al Policlinico Gemelli, nel febbraio 2025. Chiamano tanti suoi ex giocatori per avere notizie. Tra le ultime telefonate, quelle di Eusebio Di Francesco e Giovanni Stroppa. Beppe Signori è in contatto con mia mamma Chiara".
Poi un aneddoto: "Massimo Moratti avrebbe voluto papà all’Inter. Si erano anche incontrati, ne avevano parlato. Però come spesso accadde con altri presidenti tipo Zamparini, poi nel richiamarlo gli fu spiegato che “per altri motivi” non era possibile". E su Moggi, grande 'nemico' di papà Zdenek: "Rispetto alla conoscenza che ne ho avuto è una persona che con me si è comportata molto bene, mi ha anche chiesto di papà".
