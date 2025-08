Zdnek Zeman sulla via del recupero, la foto al mare col figlio Karel emoziona i tifosi

Zdnek Zeman non è uno che molla e, ancora una volta, lo ha dimostrato. Dopo la grande paura di marzo, col ricovero in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per ischemia cerebrale, il tecnico boemo è sulla via del recupero, in silenzio e lontano dalla luce dei riflettori. Fino a oggi, perché il figlio Karel, anche lui allenatore, ha voluto aggiornare i tifosi via social sulle condizioni del padre. Lo ha fatto con una foto al mare, col 78enne in primo piano nel selfie che lo mostra sorridente.