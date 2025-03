Zappi: "Spero si possa importare nel calcio cultura del rugby"

"L'utilizzo dei maxischermi per spiegare le decisioni dell'arbitro? Spero che questi non siano condizionati, nella Carabao Cup inglese ci sono già state sperimentazioni, io che sono un appassionato spero si possa importare nel mondo del calcio la cultura e la civiltà del mondo del rugby". Sono queste le parole di Antonio Zappi, presidente AIA, a margine della cerimonia di consegna della XIV Edizione del Premio Nazionale 'Enzo Bearzot', tenutasi al Salone d'Onore del Coni. Zappi, poi, ammette come la volontà del mondo arbitrale sia quella di andare verso "la massima apertura della comunicazione cerchiamo di rendere più fruibile allo spettatore il processo decisionale. Per la prima volta in Italia è stato introdotto il video-support, Gravina ha chiesto all'Ifab di poterlo adottare in Serie C e nel campionato femminile, un certo di percorso e di apertura che si sta evolvendo". Infine un pensiero sul rigore prima assegnato all'Italia per un contatto in area su Di Lorenzo e poi revocato con il VAR: "Quello che è accaduto ieri sera è riferibile alla discrezionalità della decisione arbitrale e e va accettata in quanto tale", conclude.