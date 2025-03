Zappi: "In nuovo corso Aia apertura al dialogo e studio"

"Mettiamo a disposizione la qualità e la trasparenza del nostro giudizio per far sì che il servizio che prestiamo al calcio sia il migliore possibile. Il nuovo corso dell'Aia si contraddistingue per l'apertura al dialogo e allo studio per prepararsi al meglio". Lo ha detto Antonio Zappi, presidente Aia, intervenendo ad un incontro fra società della Serie BKT e Can, richiesto da Aia e Federazione per la formazione su tematiche tecniche e Var. "Trattiamo la B alla stregua della A con attenzione e designazioni importanti per un campionato che lo merita, ma chiedo a società e calciatori sempre il massimo rispetto per le decisioni arbitrali, perché esempi negativi nel calcio professionistico possono purtroppo riverberare effetti molto negativi anche nei comportamenti di allenatori, calciatori e tifosi nelle categorie dilettantistiche e giovanili", ha aggiunto. 50 gli episodi nella stagione selezionati da parte del responsabile CAN Gianluca Rocchi, affiancato dal delegato ai rapporti con i club della B Riccardo Pinzani, tutti con una finalità didattica e riguardanti falli gravi, da ultimo uomo, in area e di mano e di utilizzo del Var. Rocchi nella sua introduzione ha parlato della necessità di tenere la stessa filosofia dell'Uefa e dell'Europa, mentre Pinzani ha sottolineato il rapporto costante fra arbitri e soci