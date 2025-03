Zappi: "Falli di mano? Non cambiare più le interpretazioni"

"È giusto che le interpretazioni tecniche le dia il Commissario, Gianluca Rocchi, perché il Presidente non deve mai entrare in spiegazioni tecniche. Però in un piano di carattere generale, come valutazione della filosofia arbitrale, posso parlare di un dato di fatto per quanto concerne l'episodio di Dumfries. Quando un braccio, che pur essendo staccato dalla figura corporea, è posizionato in maniera tale che se non ci fosse il pallone colpirebbe una parte del corpo, scatta un presupposto di non punibilità. Se in passato sono stati commessi degli errori, non bisogna continuare a lavorare nell'errore. La ricerca dell'uniformità non deve appiattirsi nel perpetuarsi dell'errore". Così il presidente dell'Aia, Antonio Zappi, intervenuto ai microfoni di Radio Crc, a proposito del discusso mancato rigore al Napoli nel big match contro l'Inter. "Quando si modificano le regole servono dei percorsi lunghi che hanno bisogno di sperimentazioni. Il regolamento del calcio ha bisogno di tempo e valutazioni approfondite per capire i progetti migliori da attuare. Io vorrei un calcio dove la sostanza prevalesse sulla forma - ha aggiunto - ovvero uno scenario in cui un calciatore o un allenatore non esca dal campo con il dubbio che un qualcosa non sia stato visto e valutato. Una volta che tutto è stato oggettivamente visto e valutato, l'arbitro mantiene la sua autonomia decisionale, confermando o meno la scelta fatta".