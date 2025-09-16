Zappi: "Crediamo molto nella trasparenza e nella comunicazione"

"Crediamo molto nella trasparenza e nella comunicazione, quindi far ascoltare ai tifosi e a tutti gli stakeholders del calcio il percorso logico e giuridico che c'è dietro ogni decisione controversa da assumere sul terreno di gioco è per noi una sfida con la quale promuoviamo la serietà e la preparazione di tutto il movimento arbitrale". Così dichiara Antonio Zappi, presidente dell'Aia, sull'Open Var che torna su Dazn con una nuova stagione, al via da mercoledì 17 settembre. "Nessuna categoria professionale al mondo ha questa umiltà e questo coraggio di saper affrontare, analizzare, ammettere ed elaborare i propri errori in chiave didattica e sarebbe quindi meraviglioso che nel tempo fossero ritenute più interessanti da proporre mediaticamente le tante decisioni corrette dei nostri arbitri invece dei pochi errori. L'auspicio è che tutto questo ci venga riconosciuto, sia apprezzato e sempre più valorizzato", ha aggiunto. "Da tre anni collaboriamo con Figc, Aia e Lega Calcio Serie A con l'obiettivo di mettere il tifoso al centro della partita e dell'esperienza calcistica. Offrire una visione di gioco, e di analisi, sempre più approfondita contribuisce a far aumentare il coinvolgimento del tifoso, fondamentale per far crescere l'interesse del prodotto calcio. La nuova formula del format tiene conto delle novità introdotte in questa stagione per continuare a offrire contenuti informativi e di qualità", ha spiegato Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia.