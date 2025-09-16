Staff nazionali donne a Coverciano, Soncin 'possiamo crescere ancora'

Una nuova stagione al via, ripartendo dagli straordinari risultati di qualche mese fa, quando tutte e tre le Nazionali femminili azzurre impegnati agli Europei - ovvero A, Under 19 e Under 17 - hanno raggiunto le semifinali nelle rispettive competizioni continentali: riparte da Coverciano, con la riunione che ha coinvolto tutti gli staff delle Nazionali azzurre femminili, dalla maggiore all'Under 15, l'avventura calcistica italiana. "Il nostro percorso continua, possiamo crescere ancora tanto" ha sottolineato il Ct azzurro Andrea Soncin nell'aula magna di Coverciano davanti alla 'platea tecnica', composta da allenatori, assistenti, preparatori atletici, preparatori dei portieri, match analyst e osservatori delle selezioni azzurre femminili, oltre al direttore della Scuola Allenatori, Renzo Ulivieri, al coordinatore delle Nazionali giovanili femminili dall'Under 19 all'Under 15, Enrico Sbardella, e al metodologo delle Nazionali azzurre, Fabio Andolfo. "Ringrazio - ha continuato Soncin - ancora tutti i responsabili d'area perché sono fondamentali per noi, perché in un percorso condiviso è necessario non ragionare per compartimenti stagni. Ripartiamo da quello che abbiamo detto l'anno scorso: ragionare come filiera e mettersi sempre a disposizione. E poi dobbiamo avere sempre un approccio costruttivo, per fare delle difficoltà un'occasione di crescita".