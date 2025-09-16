Logo SportMediaset
Staff nazionali donne a Coverciano, Soncin 'possiamo crescere ancora'

16 Set 2025 - 20:03
Una nuova stagione al via, ripartendo dagli straordinari risultati di qualche mese fa, quando tutte e tre le Nazionali femminili azzurre impegnati agli Europei - ovvero A, Under 19 e Under 17 - hanno raggiunto le semifinali nelle rispettive competizioni continentali: riparte da Coverciano, con la riunione che ha coinvolto tutti gli staff delle Nazionali azzurre femminili, dalla maggiore all'Under 15, l'avventura calcistica italiana. "Il nostro percorso continua, possiamo crescere ancora tanto" ha sottolineato il Ct azzurro Andrea Soncin nell'aula magna di Coverciano davanti alla 'platea tecnica', composta da allenatori, assistenti, preparatori atletici, preparatori dei portieri, match analyst e osservatori delle selezioni azzurre femminili, oltre al direttore della Scuola Allenatori, Renzo Ulivieri, al coordinatore delle Nazionali giovanili femminili dall'Under 19 all'Under 15, Enrico Sbardella, e al metodologo delle Nazionali azzurre, Fabio Andolfo. "Ringrazio - ha continuato Soncin - ancora tutti i responsabili d'area perché sono fondamentali per noi, perché in un percorso condiviso è necessario non ragionare per compartimenti stagni. Ripartiamo da quello che abbiamo detto l'anno scorso: ragionare come filiera e mettersi sempre a disposizione. E poi dobbiamo avere sempre un approccio costruttivo, per fare delle difficoltà un'occasione di crescita".

A introdurre i lavori è stato Enrico Sbardella, che ha commentato: "La stagione formalmente è già cominciata con i primi raduni già effettuati, ma questa è una riunione plenaria che abbiamo desiderato organizzare con tutte le nostre componenti, dal momento che il gruppo di lavoro si è ampliato negli ultimi anni. Si tratta di un momento di condivisione per delineare gli obiettivi da raggiungere: abbiamo fatto molto bene, sia da un punto di vista dei risultati che per quanto riguarda la crescita delle ragazze, ma quanto fatto nella scorsa stagione non deve essere un punto di arrivo, ma di partenza. Quello che abbiamo col Ct Soncin e col metodologo Fabio Andolfo è un coordinamento trasversale e complementare, condiviso tra le nostre tre figure".

Novità di questa stagione per quanto riguarda l'organigramma del Club Italia è la presenza di Massimo Lotti che, oltre ad essere il preparatore dei portieri della Nazionale di Soncin, sarà anche il coordinatore dell'Area Portieri di tutte le Nazionali femminili, in un rapporto di confronto e scambio con l'omologo delle Nazionali maschili, Gaetano Petrelli. Da questa stagione, inoltre, Guido Didona - già match analyst delle Nazionale A di Soncin - sarà di supporto al capo dell'area scouting, Jacopo Leandri.

