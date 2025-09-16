Logo SportMediaset
Inter, Dumfries: "Vogliamo iniziare col piede giusto"

16 Set 2025 - 20:48

"Abbiamo perso due gare, non abbiamo iniziato come avremmo voluto. Giochiamo insieme da tanti anni, vogliamo tornare a fare bene. Vogliamo iniziare col piede giusto la Champions League. Non aver cominciato bene ci serve a motivarci per il futuro, domani vogliamo vincere". Lo ha detto l'esterno dell'Inter Denzel Dumfries, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Ajax in Champions League. "Contro la Juventus c'erano delle occasioni in cui abbiamo concesso gol troppo facilmente. Su questo abbiamo lavorato insieme, dobbiamo migliorare - ha proseguito -. Obiettivo in Champions? Si gioca per vincere, è oggettivo. Siamo una buona squadra, scenderemo in campo in questa competizione per vincere. Dobbiamo lavorare per cercare nuove motivazioni e fare meglio. Abbiamo carattere ed esperienza, tutti ci conosciamo, mostreremo ciò che sappiamo fare". 

