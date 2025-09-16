Crotone calcio, misura tribunale non punitiva ma di tutela

"Il provvedimento emesso dal tribunale di Crotone non è affatto un provvedimento punitivo: la misura è stata adottata perché l'Autorità giudiziaria ritiene che il Fc Crotone abbia subito il potere di intimidazione della 'ndrangheta e non ipotizza, neanche lontanamente, complicità o connivenze della società, dei suoi soci o dei suoi dirigenti e collaboratori". Così il Fc Crotone, attraverso l'avvocato Francesco Verri, commenta la decisione del Tribunale di Catanzaro di sottoporre la società di calcio che milita nel campionato di serie C all'amministrazione giudiziaria a seguito del pericolo di ingerenze mafiose. "Esamineremo con cura il provvedimento provvisorio del Tribunale di Catanzaro e ci prepareremo per l'udienza prevista per la sua discussione in programma il 13 ottobre" prosegue la nota dell' avvocato Verri che aggiunge: "Il Fc Crotone collaborerà attivamente con gli amministratori giudiziari nominati dal Tribunale per proseguire le proprie attività nell'interesse della società, dei tifosi e in generale dello sport".