"Le motivazioni che mi hanno portato qui sono state la voglia di ripartire, e comunque la Roma è sempre stata una grande squadra e un grande club. Questo è stato il motivo principale". Il nuovo acquisto della Roma Davide Zappacosta, arrivato in prestito dal Chelsea, si è presentato così in conferenza stampa. "Ho tanta voglia di iniziare e di fare un percorso importante con la Roma, a partire da adesso - ha aggiunto il terzino - Dobbiamo sempre pensare partita per partita, sarà un campionato difficile, alla lunga spero che ci potremo togliere grosse soddisfazioni". A proposito della sua avventura in Premier, l'ex giocatore del Torino ha sottolineato che "è stata una esperienza che mi ha aiutato tanto, ho attraversato momenti difficili ma mi ha dato tanto sia dal punto di vista umano che calcistico".