Calcio

Zaniolo scrive a De Rossi: "Felice di rincontrati, grazie per quello che hai fatto per me"

09 Dic 2025 - 15:35
© italyphotopress

© italyphotopress

Nicolò Zaniolo scrive a Daniele De Rossi. All'indomani della sfida tra Udinese e Genoa, l'attaccante friulano ha voluto dedicare un post, tramite il proprio account Instagram, al suo ex compagno ai tempi della Roma: "Sono però felicissimo di aver potuto rincontrare una persona così tanto speciale come te @danielederossi ! Ti ringrazio per le parole che hai detto sia prima che dopo la partita e per tutto quello che hai fatto per me ! Ti auguro veramente il meglio". Una risposta che arriva in seguito al siparietto a bordo campo andato in scena ieri alla Bluenergy Stadium. 

Calcio ora per ora
2° RAFA LEAO: 45 PARTITE; 23 G+A
15:52
Milan, l'esito della risonanza magnetica su Leao
15:35
Zaniolo scrive a De Rossi: "Felice di rincontrati, grazie per quello che hai fatto per me"
15:18
Atalanta, niente Chelsea per Sulemana
14:15
Champions, Xabi Alonso contro il City si gioca il Real: "La squadra è con me"
13:03
Ivan Toney arrestato dopo una rissa per un selfie "rubato"