Zaniolo scrive a De Rossi: "Felice di rincontrati, grazie per quello che hai fatto per me"

Nicolò Zaniolo scrive a Daniele De Rossi. All'indomani della sfida tra Udinese e Genoa, l'attaccante friulano ha voluto dedicare un post, tramite il proprio account Instagram, al suo ex compagno ai tempi della Roma: "Sono però felicissimo di aver potuto rincontrare una persona così tanto speciale come te @danielederossi ! Ti ringrazio per le parole che hai detto sia prima che dopo la partita e per tutto quello che hai fatto per me ! Ti auguro veramente il meglio". Una risposta che arriva in seguito al siparietto a bordo campo andato in scena ieri alla Bluenergy Stadium.