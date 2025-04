Zanetti: "Ranieri mito vivente, ma Verona a Roma per fare punti"

"Sarà la prima volta che incontrerò un mito vivente come Ranieri in campo. Sta chiudendo in bellezza, facendo nuovamente qualcosa di incredibile ed è un punto di riferimento straordinario, in campo e fuori, è un esempio di eleganza e intelligenza fuori dal comune. Un modello per allenatori giovani come me". Così l'allenatore del Verona Paolo Zanetti parlando in conferenza stampa in vista della partita di campionato contro la Roma. Una squadra che "ha cambi, giocatori straordinari e lo dimostra nell'ultimo periodo, oltre il grande allenatore. È una squadra che con questo mister sarebbe al secondo posto", ha aggiunto. "Noi dobbiamo pensare a noi tessi, dare continuità di prestazione, dimostrare di essere solidi, andando con umiltà a Roma ma cercando di fargli male, non essere spettatori ma dando il massimo in entrambe le fasi per cercare di portare a casa punti di cui abbiamo bisogno", ha proseguito. Infine come stanno Suslov, Niasse e gli altri infortunati? "Recuperiamo Sarr, che ha saltato solo un allenamento. Poi si sono allenati Serdar, Niasse e Suslov. Ora hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe ma sono tutti recuperati al 100%, tranne Tengstedt".