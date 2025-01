Zanetti: "Giornata negativa, abbiamo spianato la strada alla Lazio"

Paolo Zanetti mastica amaro dopo il pesante ko con la Lazio. "E' stata una giornata negativa sotto tanti punti di vista. Abbiamo spianato la strada a un avversario forte - ha spiegato il tecnico del Verona -. Abbiamo anche creato, ma non siamo riusciti a segnare. Dobbiamo accantonare la prestazione e proiettarci al futuro". "Tre gare senza gol? Abbiamo creato, ma dobbiamo essere più precisi. Nelle ultime due gare abbiamo incontrato grandi squadre - ha aggiunto -. Oggi non mi è piaciuta neanche la prestazione. Non è stata una buona partita e questo ci deve far riflettere e compattare. Non è successo niente e c'è ancora un girone da giocare. Ma siamo tutti vicini". "Avevamo trovato equilibrio nell'ultimo periodo. Oggi abbiamo preso gol su episodi. Sappiamo creare, ma in alcune situazioni non riusciamo a essere posizionati bene e siamo superficiali. Gli alti e bassi non fanno bene a livello psicologico".