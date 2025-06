Zanetti e gli eroi del Triplete al fianco di Chivu: "In panchina non sarà mai solo"

Poi Zanetti spende parole al miele per il nero allenatore nerazzurro, Cristian Chivu: "Sono felicissimo per questa opportunità che ha Cristian, è uno dei campioni del Triplete e nella chat gli abbiamo detto che quando scende in panchina non lo farà mai da solo. Spero possa essere un lungo progetto con noi, se lo merita: starò al suo fianco e lo proteggerò".