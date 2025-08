Zambrotta: "Gattuso può restituire entusiasmo e identità a Nazionale"

Oggi, in un'epoca in cui il richiamo dei club sembra spesso avere la meglio, Zambrotta guarda con grande fiducia alla scelta di Gennaro Gattuso come Ct. "Rino può restituire entusiasmo e identità alla Nazionale. È preparato, ha esperienza, ma soprattutto è uno che ha sempre superato ogni difficoltà con spirito di sacrificio e umiltà". Valori condivisi, scolpiti nel DNA di una generazione cresciuta nei campi spelacchiati di provincia, tra oratori e corse in salita. Perché prima di diventare campioni del mondo nel 2006, erano ragazzi qualunque con sogni più grandi delle loro paure. E quel fuoco, Zambrotta continua a vederlo negli occhi di chi ha fame, proprio come Rino. E forse è proprio da lì che bisogna ripartire. Dalle storie semplici, fatte di sacrificio e determinazione, come quella di Gattuso e dello stesso Zambrotta. Perché prima di diventare un punto fermo della Nazionale, anche lui hanno dovuto inseguire il suo sogno partendo dal basso. Il calcio lo ha scelto, e lui non lo ha mai tradito. Esordisce in Serie B con il Como il 28 maggio 1995 (Como-Cesena 2-0), allenatore, il campione del mondo 1982 Marco Tardelli. Poi due stagioni in Serie C1 e una Coppa Italia di categoria, decisa anche da un suo gol in finale contro la Nocerina (4-0). Nel 1997 passa al Bari: Eugenio Fascetti lo trasforma in esterno a tutta fascia, in un 3-5-2 allora rivoluzionario. Corre, si sacrifica, segna poco ma incide. Nel febbraio 1999 arriva la prima chiamata in Nazionale, a Pisa contro la Norvegia (0-0): "Ero al Bari, davanti c'erano mostri sacri. Ma io pensavo solo a lavorare". Poi la Juventus: prima Ancelotti, poi Lippi. È lui a spostarlo terzino, intuizione decisiva. "Camoranesi era più forte nell'uno contro uno. In quel ruolo, trovai spazio prima in squadra e poi in Nazionale, dopo l'addio di Maldini".