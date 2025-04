Zaia, con 'Giussi' Farina se ne va uno degli ultimi presidentissimi

"Farina ha vissuto e fatto vivere ai tifosi, nello scorrere degli anni, la storia più entusiasmante della compagine biancorossa, quando, nel 1977-78, con il grandissimo Paolo Rossi in campo, il suo Lanerossi Vicenza sfiorò l'impresa scudetto arrivando al secondo posto. Un personaggio irripetibile - aggiunge Zaia - quasi come il suo grande 'Lane'. Il suo ricordo sportivo può essere certamente di stimolo ad imprenditori che vogliano oggi mettersi in gioco sostenendo le società professionistiche, ma anche dilettantistiche, del Veneto. Lo sport, anche oggi, ha bisogno di mecenati".