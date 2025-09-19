Zaccagni: "Sarri mi ha cambiato la carriera. Lo stop del mercato vissuto come un bicchiere mezzo pieno"

Mattia Zaccagni è fra gli uomini simbolo della Lazio in questa stagione complicata, visto anche lo stop del mercato nella fase estiva. Una situazione che non ha però bloccato l'attaccante biancoceleste, protagonista di un'intervista rilasciata a DAZN in vista del Derby di Roma: "Il gruppo è sempre quello dello scorso campionato. Abbiamo vissuto questa cosa del mercato bloccato come un bicchiere mezzo pieno. Abbiamo avuto la possibilità di lavorare sin da subito, sapendo che non ci sarebbero stati innesti o partenze, ne siamo stati contenti - ha spiegato Zaccagni -. Sarri mi ha cambiato la carriera, soprattutto in fase realizzativa: lui mi sprona sempre ad attaccare la porta, da quando sono con lui sono migliorato tanto in questo e i miei gol sono aumentati”.