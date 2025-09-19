Como, Fabregas: "Per vincere a Firenze serve una grande partita"

"È una Fiorentina un po' diversa, ma con giocatori di tanta esperienza, che hanno grande fisicità e una struttura importante. Ottima fase offensiva, gente esperta dietro e sulle fasce agiscono giocatori qualitativi come Dodo e Gosens. Se vogliamo vincere a Firenze, dobbiamo fare una grande partita": lo dice l'allenatore del Como Cesc Fabregas alla vigilia della partita con la Fiorentina. "Speriamo molto, è un giocatore - dice Fabregas su Morata - che ha fatto uno sforzo importante per venire da noi, di alto livello e che ha mostrato tanto in Italia. Quando si allena fa vedere cose ottime. Nei 65 minuti che e' stato in campo nella partita contro il Genoa, ha fatto ciò che gli avevamo chiesto. E in questo senso sono molto contento. Deve crescere a livello fisico. Douvikas non è lo stesso giocatore rispetto a quando arrivò ma in un mese è diventato quello che volevamo. Serve il tempo necessario, alcuni riescono ad adattarsi in tempi brevi, altri tardano un po'. Ma Alvaro farà bene". Fabregas non si sbilancia sull'undici titolare: "Non posso dire nomi precisi, non dico la formazione fino all'ultimo momento per mantenere la tensione". A breve torma Van Der Brempt: "Van der Brempt sta andando bene, sta migliorando e penso che tra due settimane sarà con noi. Diao va più lentamente ma non prendo nessun rischio. Preferisco 3-4 settimane in piu' ma che ritorni al 100% perché è un'arma molto importante per noi".