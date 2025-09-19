Coppa Italia femminile, domani apre Venezia-Napoli

Tra sabato e domenica la Coppa Italia Women entra nel vivo. Dopo le vittorie di Trastevere e Venezia su Vicenza e Frosinone nel turno preliminare di fine agosto, nel weekend debuttano quattro squadre di Serie A e dieci di Serie B. Ad aprire il programma sarà il match di sabato tra Venezia e Napoli Women; domenica alle 15 le altre sette partite, che designeranno le avversarie delle prime otto squadre in graduatoria, per le quali l'esordio nella competizione vinta a maggio dalla Juventus a Como in finale sulla Roma è previsto per dicembre.Oltre al Napoli Women, le altre tre squadre di Serie A impegnate domenica saranno il Genoa - sul campo del Verona, una delle tre squadre a punteggio pieno dopo le prime due giornate di Serie B -, la Ternana Women a Roma contro il Trastevere e il Parma sul campo della San Marino Academy. Le altre due capolista di Serie B, Brescia e Res Donna Roma, giocheranno in casa rispettivamente contro il Cesena e il Como 1907. Completano il quadro Freedom-Bologna e Arezzo-Lumezzane. In caso di parità al 90', sono previsti due tempi supplementari della durata di 15' ciascuno. In caso di ulteriore parità, la qualificazione sarà decisa ai tiri di rigore.