Calcio

Sacchi: "Il derby di Roma è speciale. Gasp e Sarri: occhio alla tensione"

19 Set 2025 - 18:20

Arrigo Sacchi ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista dell'inizio della quarta giornata di campionato, con particolare attenzione al derby di Roma in programma domenica 21 settembre all'ora di pranzo: "Il derby di Roma è qualcosa di unico: è una partita che si vive tutto l'anno, e il risultato di quella partita può condizionare l'intera stagione, non è paragonabile alle altre stracittadine". Poi, un consiglio ai due allenatori Sarri e Gasperini: "Occhio a gestire la tensione e le emozioni. Nessuna delle due squadre risponde ancora ai comandi degli allenatori, comprendo la loro delusione per l'ultima giornata di campionato, ma sono due maestri della panchina e le squadre capiranno il loro calcio". 

