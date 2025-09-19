Bologna, Italiano: "Voglio un cambio di rotta, serve più lucidità"

Domani alle 15 il Bologna di Italiano torna in campo al Dall'Ara contro il Genoa, pronta a riscattarsi dopo la sconfitta per 1-0 rimediata contro il Milan a San Siro. Vincenzo Italiano ha parlato così del momento degli emiliani: "Ho detto ai ragazzi che dobbiamo approcciare subito bene e andare forte. A Milano siamo mancati in tutta la fase propositiva, è sotto gli occhi di tutti. Siamo mancati in condizione, velocità di trasmissione del pallone e pericolosità offensiva, cose che lo scorso anno non venivano mai meno. Abbiamo ripassato un po' di questi concetti e mi aspetto che domani contro il Genoa saremo più lucidi".