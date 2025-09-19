Logo SportMediaset
Bologna, Italiano: "Voglio un cambio di rotta, serve più lucidità"

19 Set 2025 - 16:47
© IPA

© IPA

Domani alle 15 il Bologna di Italiano torna in campo al Dall'Ara contro il Genoa, pronta a riscattarsi dopo la sconfitta per 1-0 rimediata contro il Milan a San Siro. Vincenzo Italiano ha parlato così del momento degli emiliani: "Ho detto ai ragazzi che dobbiamo approcciare subito bene e andare forte. A Milano siamo mancati in tutta la fase propositiva, è sotto gli occhi di tutti. Siamo mancati in condizione, velocità di trasmissione del pallone e pericolosità offensiva, cose che lo scorso anno non venivano mai meno. Abbiamo ripassato un po' di questi concetti e mi aspetto che domani contro il Genoa saremo più lucidi".

Sul Genoa, prossimo avversario del Bologna

"Il Genoa - dice - in questo inizio ha dimostrato di essere una squadra molto aggressiva: ha entusiasmo, pressa alto, lavora nell'aggressività uomo contro uomo e penso che sarà una partita diversa rispetto a quella con il Milan".

18:58
Chelsea, Maresca: "Sterling stanco? Mio papà pescatore fa vita dura"
18:35
Udinese, Bravo suona la carica: "Non ci poniamo obiettivi"
18:20
Sacchi: "Il derby di Roma è speciale. Gasp e Sarri: occhio alla tensione"
17:16
Coppa Italia femminile, domani apre Venezia-Napoli
17:00
Como, Fabregas: "Per vincere a Firenze serve una grande partita"