Zaccagni: "Lazio pronta a rush finale per il quarto posto"

"Abbiamo ricaricato le batterie, ci aspettano tante partite e siamo carichi per il rush finale". Così l'attaccante della Lazio Mattia Zaccagni parlando a margine del premio 'Ignazio Scardina'. "Ci dispiace per la Coppa Italia ma siamo ancora in corso in Europa e ci sono tante squadre per il quarto posto, l'impegno deve essere al massimo. Speriamo di dare gioia a tanti tifosi", ha aggiunto. Infine il capitolo Nazionale. "Sono molto contento di essere tornato, per me è sempre un onore vestire la maglia azzurra. Adesso a giugno si penserà alle qualificazioni Mondiali", ha detto il capitano biancoceleste.