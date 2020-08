Youth League: tripletta di Adamu, Salisburgo in semifinale

YOUTH LEAGUE

Grazie a uno spettacolare 4-3 il Salisburgo supera il Lione e va in semifinale di Youth League. Sono i francesi (che sbagliano un rigore con Da Silva al 10’) a passare con Soumaré al 30’, ma il gol di Okoh al 39’ e la tripletta di Adamu (46’ primo tempo, 54’ e 55’) ribaltano il punteggio. Proprio Da Silva al 70’ e Wissa al 78’ riaprono il match, ma il Salisburgo resiste: in semifinale affronterà la vincente di Inter-Real Madrid, in onda alle 18 su canale 20 e in streaming su sportmediaset.it.

Nonostante i favori del pronostico, il Salisburgo fatica più del previsto per avere la meglio sul Lione ma riesce, grazie soprattutto al talento di Adamu, autore di una tripletta, a trovare la qualificazione alle semifinali. Gli austriaci non partono bene e rischiano di andare sotto già al 10': l’arbitro Rumsas assegna un rigore per un contatto fra Dedic e Coly, ma Da Silva sbaglia sia il primo tentativo sia le due ribattute successive, esaltando le qualità del portiere Antosch (punito nei primi due casi per aver superato la linea di porta con entrambi i piedi prima del tiro). Il Lione però sembra aver ben interpretato la partita e passa al 30’: è il capitano Soumarè a realizzare la rete dell’1-0, schiacciando di testa su cross dalla sinistra di Duku. Può sembrare un paradosso, ma il vantaggio spegne i francesi e il Salisburgo non si lascia pregare, pareggiando al 39’ con un colpo di testa di Okoh.

Da lì parte il personalissimo show di Chikwubuike Adamu: il classe 2001 firma il 2-1 allo scadere del primo tempo su assist di Sucic, poi segna due gol in due minuti, al 54’ e al 55’, in entrambi i casi con una conclusione sottomisura su cross basso di Adeyemi. Match chiuso? Niente affatto: il Lione si risveglia improvvisamente e approfitta di una difesa tutt’altro che impeccabile per segnare due reti nel giro di pochi minuti, al 70’ con Da Silva e al 78’ con un colpo di tacco di Wissa. Negli ultimi minuti è assalto collettivo alla porta di Antosch, ma ogni speranza diventa vana al triplice fischio del direttore di gara, che arriva dopo quattro minuti di recupero e sancisce il 4-3 finale, che promuove al penultimo atto della Youth League la squadra austriaca.