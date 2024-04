Il Milan punta tutto su Camarda: in palio la finale di Youth League

OGGI SU MEDIASET INFINITY+

I rossoneri sfidano il Porto per raggiungere la prima storica finale nella Champions dei giovani

© Getty Images Le parate di Raveyre, i gol di Camarda e la forza di un gruppo pieno di qualità. Per il secondo anno di fila il Milan si ritrova a partecipare alle Final Four di Youth League con l'obiettivo si smaltire la delusione di un anno fa ma soprattutto per dimenticare il ko dei 'grandi' all'Olimpico al cospetto della Roma. I tifosi rossoneri avranno gli occhi puntati sui ragazzi di Abate, che si sono conquistati l'accesso alla fase decisiva della competizione superando il Real Madrid ai rigori nei quarti di finale. Con i portoghesi si giocherà alle ore 18 a Nyon: chi avrà la meglio sfiderà la vincente tra Nantes e Olympiacos. Il match dei rossoneri sarà visibile su Mediaset Infinity +(qui il link alla diretta). La finale invece andrà in scena lunedì, sempre alle 18.

"Siamo giovani ma con grandi entusiasmo. Il Porto è una grande squadra" le parole di Ignazio Abate alla vigilia. La mission del Milan è riscattare il 3-1 della semifinale della stagione 22/23 opera dell'Hajduk Spalato. In questa stagione i rossoneri hanno superato avversari a dir poco complicati: Psg, Newcastle e Borussia Dortmund nella fase ai gironi, poi il Braga e infine il temibile Real Madrid come detto in precedenza. Per il Milan si tratta quindi del secondo incrocio stagionale con un club portoghese: il Porto ha già vinto la Youth League nel 2019.

