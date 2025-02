Yamal, diventa Official Ambassador di eFootball

Konami ha annunciato che l'astro nascente del calcio Lamine Yamal si è unito ufficialmente al roster di eFootball come brand ambassador. La stella dell'FC Barcelona e della nazionale spagnola collaborerà con KONAMI per avvicinare i fan al calcio attraverso esclusivi contenuti in-game, promozioni e molto altro ancora. A soli 17 anni, Yamal è già entrato nella storia come uno dei più giovani e promettenti talenti del panorama calcistico internazionale. Le sue incredibili capacità, la sua visione e la sua passione per il gioco si allineano perfettamente con la missione di eFootball di offrire un'esperienza calcistica autentica e coinvolgente ai fan di tutto il mondo. Per celebrare questa entusiasmante partnership, KONAMI ha pubblicato uno speciale trailer che mostra il viaggio di Yamal e i suoi propositi come ambasciatore di eFootball. Il video presenta una sessione di domande e risposte in cui la giovane star parla dei suoi hobby, dei suoi calciatori preferiti e dei film che più lo appassionano, il tutto impreziosito dai commenti della leggenda del calcio Neymar sul potenziale di Yamal.

La partnership segna un altro passo nell'impegno di KONAMI a migliorare l'esperienza eFootball portando nel gioco le stelle più grandi e brillanti di questo sport. I fan possono contare su nuovi aggiornamenti dedicati a Yamal e altre interessanti collaborazioni.