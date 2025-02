Wirtz contro Musiala, super clou Leverkusen-Bayern

- INGHILTERRA: il fantasma delle più forte squadra dell'ultimo quinquennio si trascina stancamente in Premier e in Champions. Il Manchester City di Guardiola, persa l'intensività e le motivazioni, è in lotta per il quarto posto, a -16 dal Liverpool e ha uno scontro importante col Newcastle di Tonali, che e' a pari punti. Ma la testa è al ritorno Champions col Real Madrid in cui cercherà di ribaltare il 2-3 in casa, maturato sciaguratamente negli ultimi minuti. Mentre il Liverpool capolista (eliminato in Fa Cup dalla penultima della serie B e fermato nel derby dall'Everton) ha un compito facile con i Wolves, come l'Arsenal in casa del Leicester, qualche difficoltà incontrerà il Chelsea in casa del Brighton. La sorpresa Nottingham può blindare il terzo posto in casa del Fulham. C'è poi un malinconico Tottenham-Manchester United, ex big match, divenuto ora una sfida tra due deluse che arrancano al 13/o e 14/o posto. Oggi: ore 21 Brighton-Chelsea. Domani: 13.30 Leicester-Arsenal, 16 Aston Villa-Ipswich, Fulham-Nottingham, Man City-Newcastle. Domenica: 15 Liverpool-Wolves, 17.30 Tottenham-Man United.