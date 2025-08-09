Werder Brema-Udinese: le formazioni ufficiali, friulani col 3-5-2

Appuntamento alle 15.30 con Udinese-Werder Brema. Ecco le formazioni dell'amichevole:
UDINESE (3-5-2): Sava; Palma, Kristensen, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Brenner. Allenatore: Kosta Runjaic
A disposizione: Nunziante, Okoye, Padelli, Goglichidze, Zarraga, Bertola, Bayo, Bravo, Pafundi, Ballarini, Piotrowski, Kabasele, Camara, Ekkelenkamp, Zemura, Modesto
WERDER BREMA (4-2-3-1): Backhaus; Deman, Friedl, Stark, Agu; Bittencourt, Lynen; Mbangula, Schmid, Grull; Topp. Allenatore: Horst Steffen
A disposizione: Zetterer, Hansen, Malatini, Covic, Alvero, Musah, Coulibaly, Schmetgens, Adeh, Opitz, Salifou.
