Webuild svela il piano per San Siro: "Lavori estivi per 2 anni e area vip"

Per l'azienda incaricata dal Comune di Milano di studiare la ristrutturazione dell'impianto si potrebbe lavorare da giugno a fine agosto garantendo a Milan e Inter la possibilità di continuare a giocare

© Getty Images A Milano la questione stadio continua a tenere banco. Mentre a Rozzano attendono novità sulla prelazione dell'Inter, da Webuild arrivano novità importanti sul piano per ristrutturare San Siro. "L'idea è quella di lavorare sostanzialmente da giugno ad agosto, chiedendo al limite di spostare una partita, l'ultima o la prima, se necessario. Inter e Milan potranno continuare a giocare", ha spiegato a RaiSport Massimo Ferrari, il direttore generale del colosso delle costruzioni incaricato dal sindaco Sala di predisporre uno studio di fattibilità in tre mesi per recuperare il Meazza.

Ma non è tutto qui. Nel progetto in fase di studio, oltre ai tempi e ai modi di lavoro, si sta prestando infatti particolare attenzione anche agli interventi necessari per ammodernare l'impianto. A breve Milan e Inter consegneranno a Webuild le loro richieste specifiche, ma nel frattempo l'impresa costruttrice ha già fatto sapere che si stanno valutando alcune ipotesi per la realizzazione dell'area vip e la gestione di servizi accessori esclusivi.

"Per aumentare le entrate delle due società bisogna lavorare sulla clientela vip, sugli sponsor e sui servizi accessori che si possono costruire al di fuori o in prossimità dello stadio", ha spiegato Ferrari. In particolare per la nuova area vip ci sarebbero tre soluzioni. La prima prevede la realizzazione tra il primo e il secondo anello, la seconda una realizzazione in parte all'interno dell'impianto e in parte all'esterno e la terza uno sviluppo completamente esterno allo stadio con un accesso preferenziale al campo.