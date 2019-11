Vucinic nei guai col fisco: sequestrati 5,8 milioni

DICHIARAZIONE INFEDELE

Guai con il fisco italiano per Mirko Vucinic, ex attaccante di Lecce, Juventus e Roma. La guardia di finanza di Lecce gli ha sequestrato beni equivalenti per un'evasione fiscale di oltre 5,8 milioni di euro, somme guadagnate all'estero ai tempi dell'Al-Jazira Club. Il montenegrino deve difendersi dall'accusa di "dichiarazione infedele", perché secondo gli inquirenti ha nascosto i compensi guadagnati negli Emirati.

A Vucinic viene contestato il mancato pagamento delle imposte sui redditi alti per gli anni dal 2014 al 2017, per un valore complessivo di 5.854.068,67, ovvero Irpef evasa nel periodo di imposta 2014 per euro 1.402.387,92, poi nel 2015 per 1.954.383,69, nel 2016 per 1.954.370,11 e nel 2017 per 542.926,96. Il sequestro preventivo per equivalente dei beni immobili, è stato disposto dal gip Sergio Tosi che ha accolto la richiesta avanzata dal pm Massimiliano Carducci, titolare dell'inchiesta penale che va avanti da oltre un anno.

