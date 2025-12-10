Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Conference League, per Fiorentina-Dinamo Kiev vietate bevande in vetro e bombolette spray

10 Dic 2025 - 17:35
© Getty Images

© Getty Images

Vietate bevande in vetro e bombolette spray nella zona dello stadio comunale Franchi di Firenze in occasione dell'incontro di calcio in programma domani 11 dicembre tra Fiorentina e Dinamo Kiev, valevole per la Conference League. I divieti, riporta oggi la prefettura, sono stati stabiliti durante una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 5 dicembre.

Viene stabilito che dalle ore 14 alle 21 sono vietate la vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande in contenitori di vetro o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati all'esterno dello stadio ed è proibita la detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti sia dentro lo stadio Franchi sia all'esterno. I due divieti esterni riguardano il seguente perimetro: piazza delle Cure, viale dei Mille, via Pacinotti, via del Pratellino, via del Campo D'Arrigo, viale De Amicis, viale Lungo l'Africo, piazza Alberti, viale Ojetti, viale Righi, viale Volta. 

Ultimi video

02:59
DICH DE ROON POST ATALANTA-CHELSEA DICH

De Roon: "Orgogliosi della prestazione, 90 minuti pazzeschi"

02:13
DICH GASPERINI PRE CELTIC 10/2 DICH

Gasperini: "Non siamo mai stati molto prolifici tutto l'anno, non è un problema singolo"

01:18
DICH VANOLI PRE FIORENTINA-DINAMO

Vanoli: "Devo trovare il click nella testa giocatori"

01:19
Verso Fiorentina-Dinamo

Verso Fiorentina-Dinamo

01:32
Pulisic, febbre da gol

Pulisic, febbre da gol

02:00
Juve, la difesa soffre

Juve, la difesa soffre

02:24
Stasera Juventus-Pafos

Stasera Juventus-Pafos

02:24
Stasera Benfica-Napoli

Stasera Benfica-Napoli

01:45
Mou carico per il Napoli

Mou carico per il Napoli

02:38
La Dea che fa sognare

La Dea che fa sognare

01:58
La moviola dell'Inter

La moviola dell'Inter

02:00
Inter, brutto k.o.

Inter, brutto k.o.

02:15
DICH CHIVU POST INTER-LIVERPOOL DICH

Chivu: "Abbiamo perso per un episodio, sappiamo che 12 punti non bastano"

01:58
DICH PALLADINO POST ATALANTA-CHELSEA DICH

Palladino: "Non mi spiego i due volti tra campionato e Champions"

00:50
DICH MARESCA POST ATALANTA-CHELSEA DICH

Maresca: "Complimenti Atalanta, da tanti anni grande realtà del calcio europeo"

02:59
DICH DE ROON POST ATALANTA-CHELSEA DICH

De Roon: "Orgogliosi della prestazione, 90 minuti pazzeschi"

I più visti di Calcio

DICH CHIVU POST INTER-LIVERPOOL DICH

Chivu: "Abbiamo perso per un episodio, sappiamo che 12 punti non bastano"

DICH SPALLETTI SU PAFOS DICH

Spalletti. "Pafos buona squadra, tranne che con il Bayern hanno sempre fatto buona figura"

SRV RULLO PUNTO SCUDETTO POST TORINO-MILAN 08/12 (MUSICATO)

Milan Made in USA: il testa a testa Scudetto con il Napoli continua

Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

Napoli-Juventus 2-1: gli highlights

Napoli-Juve 2-1: gli highlights

Torino-Milan 2-3: gli highlights

Torino-Milan 2-3: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:04
Milan: Modric, Leao e le squadre maschili e femminili alla Festa di Natale del Settore Giovanile
18:58
Serie B, tutti gli arbitri della prossima giornata
18:44
Roma, Hermoso sul caso Folorunsho: "Nessun chiarimento, dovrebbe essere la Lega a intervenire"
18:05
Ranieri scuote la Fiorentina: "Dimostriamo di che pasta siamo fatti"
17:46
Youth League, Juventus eliminata: pari col Pafos