Conference League, per Fiorentina-Dinamo Kiev vietate bevande in vetro e bombolette spray

Viene stabilito che dalle ore 14 alle 21 sono vietate la vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande in contenitori di vetro o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati all'esterno dello stadio ed è proibita la detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti sia dentro lo stadio Franchi sia all'esterno. I due divieti esterni riguardano il seguente perimetro: piazza delle Cure, viale dei Mille, via Pacinotti, via del Pratellino, via del Campo D'Arrigo, viale De Amicis, viale Lungo l'Africo, piazza Alberti, viale Ojetti, viale Righi, viale Volta.