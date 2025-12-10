Youth League, Juventus eliminata: pari col Pafos

La Juventus non va oltre il 2-2 casalingo con il Pafos nell'ultima giornata del girone unico di Youth League ed esce dalla manifestazione, chiudendo a 5 punti, a meno due dal 22° posto, l'ultimo utile per passare il turno. La doppietta di Tiozzo, al 37' del primo tempo e al 5' della ripresa, illude i bianconeri, che vengono raggiunti da un'altra doppietta, quella di Terrones, a segno al 21' e al 33'. In pieno recupero espulsi Alves da una parte e Durmisi dall'altra. Eliminato anche il Pafos, che chiude la sua Youth League a 4 punti.