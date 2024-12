Violenza stadi, Amata: "Sicilia virtuosa ma non abbassare la guardia"

"Gli ultimi episodi di violenza negli stadi impongono una riflessione ormai improcrastinabile. I dati di quest'anno parlano di numeri molto elevati sul territorio nazionale, sebbene la Sicilia si collochi in una posizione assolutamente virtuosa rispetto alle altre regioni registrando pochissimi casi. Naturalmente non basta, dobbiamo lavorare per azzerare queste inaccettabili condotte, senza mai abbassare la guardia sul fenomeno". Lo afferma l'assessore regionale al Turismo, allo sport e allo spettacolo della regione Sicilia Elvira Amata, commentando la decisione degli arbitri del Lazio di scioperare contro la violenza negli stadi e l'indagine del Corriere dello Sport che indica la Sicilia come regione virtuosa rispetto ad altre realtà italiane, con cinque situazioni di violenza quest'anno.