Vinicius espulso, svelato il referto dell'arbitro: ecco cosa rischia il brasiliano. E la polemica continua

11 Ott 2026 - 13:45
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Continua il periodo no di Vinicius jr. Il brasiliano è stato espulso nel corso della ripresa della sfida tra Real MadridVillarreal e adesso rischia almeno due giornate di squalifica: la sua presenza nel Clasico col Barcellona del prossimo 25 ottobre è a forte rischio. Il referto dell'arbitro Díaz de Mera parla chiaro: Vinicius jr si è visto rifilare il rosso "per aver tirato i capelli a un avversario mentre la palla era in gioco, sebbene non ci fosse alcuna contesa tra i due". Ma sempre il fischietto ha scritto: "Al 73 minuto della partita, mentre il gioco era fermo, il giocatore numero 7 della squadra di casa, Vinicius dopo essere stato espulso e ancora in campo, ha continuato a protestare contro la mia decisione, urlando e avvicinandosi alla zona in cui mi trovavo con un atteggiamento aggressivo. Aggiungendo anche che "i compagni di squadra lo hanno dovuto trattenere", pur precisando di non aver potuto "osservare alcuna espressione specifica".

Insomma difficilmente Vinicius verrà squalificato per una sola partita, ossia quella contro il Siviglia, dato che il gesto di tirare i capelli viene etichettato come un gesto violento. L'espulsione di Vinicius ha naturalmente infiammato naturalmente i Blancos che da settimane attaccano il mondo arbitrale spagnolo. La tv ufficiale del Real ha addirittura evidenziato tutti le decisioni arbitrali sfavorevoli subite dal club nell'ultimo periodo.  

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