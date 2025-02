Vieira avverte il Genoa: "Concentrazione per battere l'Empoli"

"E' una partita importante, ma ancora una volta non è più importante della prossima di Cagliari o dell'ultima di Milano. Nella nostra posizione vuole dire che tutte le partite che giocheremo sono importanti fino alla fine della stagione. Ho chiesto ai ragazzi di essere concentrati, uniti e continuare a lavorare come hanno sempre fatto da quando sono arrivato". Così l'allenatore del Genoa Patrick Vieira in vista della partita contro l'Empoli in campionato. "Complimenti all'Empoli che ha giocato una gran partita a Torino, è una vittoria meritata ma a noi non cambia nulla. Sarà una partita complicata e difficile per noi. All'andata è stata difficile, abbiamo sofferto tantissimo ma vinto 2-1. Ci aspetta una partita difficile perché hanno giocatori di qualità e messi bene in campo, ma noi abbiamo fatto una bella settimana di lavoro e siamo pronti", ha aggiunto il tecnico rossoblù. Su come può crescere ancora il Genoa. "Prendiamo l'esempio della partita contro l'Inter. Abbiamo fatto bene ma a questi livelli vincere o perdere si gioca sui dettagli. Dobbiamo essere concentrati sui dettagli per prendere punti e questi dettagli saranno importanti domenica. Dobbiamo continuare a essere organizzati bene, a competere con l'avversario. Oltre ad essere concentrati sui dettagli", ha spiegato.