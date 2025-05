Champions: l'ex Ranocchia: "Inter-Barça? Mi sarebbe piaciuto giocarla"

"Una partita come quella di ieri sera, qualsiasi giocatore o ex giocatore di questo pianeta, avrebbe voluto giocarla. Una partita che gli stimoli li fa tornare a tutti". Aveva abbandonato il calcio giocato per mancanza di stimoli. Quando 3 anni fa Andrea Ranocchia, ex difensore e capitano dell'Inter nonché tifoso nerazzurro, aveva appeso gli scarpini al chiodo, l'aveva fatto perché, come ha ricordato al microfono di Rai Radio1 Sport, "Non mi divertivo più. Sinceramente non tornerei indietro, e mi sono davvero goduto Inter-Barcellona da spettatore".