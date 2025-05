Finale Champions, EasyJet raddoppia i voli da Milano a Monaco

La vittoria contro il Barcellona ha fatto scattare tra i tifosi dell'Inter la corsa al biglietto per la finalissima di Monaco di Baviera, in programma il prossimo 31 maggio. Già nei minuti successivi al triplice fischio finale a San Siro, infatti, è partito un vero e proprio tam tam tra i tifosi nerazzurri, che dopo l'ufficialità della qualificazione si preparano a invadere la capitale bavarese per l'ultimo atto della stagione europea. Come annunciato dalla Uefa, per la finale di Champions League 2025, 38.700 biglietti su un totale di 64.500 saranno destinati a tifosi e pubblico. Ogni squadra finalista - tra cui ora anche l'Inter - riceverà 18.000 biglietti, mentre i restanti sono già stati venduti al pubblico mondiale tramite il sito ufficiale della Federcalcio continentale lo scorso aprile. I prezzi variano da 70 euro per la categoria "Fans First", riservata esclusivamente ai tifosi delle squadre in campo, fino a 950 euro per la categoria più alta. L'Inter quindi dovrà comunicare le modalità di distribuzione dei biglietti riservati ai propri sostenitori, che dovranno passare attraverso il club per l'acquisto dei tagliandi dedicati. Intanto, sui social impazza la febbre da biglietto, con gruppi di tifosi che si organizzano per partecipare al sorteggio della Uefa e per preparare la trasferta a Monaco, sognando di assistere dal vivo alla notte più importante della stagione nerazzurra. E c'è anche chi, tra le compagnie aeree, si sta già attrezzando per accogliere la domanda di trasporto verso la Germania. EasyJet, ad esempio, ha infatti deciso di potenziare ulteriormente l'offerta di voli da Milano Malpensa verso la capitale della Baviera per supportare l'entusiasmo dei tifosi: tra il 29 maggio e il 3 giugno sono stati aggiunti 6 nuovi voli ai 5 già previsti, portando il totale a ben 11 collegamenti.