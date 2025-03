Viareggio women's cup, la finale è Milan-Juventus

Milan-Juventus è la finale della 6/a edizione della Viareggio women's cup che si giocherà il 21 marzo alle 15 allo stadio Buon Riposo di Pozzi di Seravezza (Lucca). Oggi pomeriggio il Milan ha superato per 7-2 il Westechester United, mentre la Juventus ha battuto la Spal 8-0. Il Milan si è aggiudicato il torneo viareggino per due anni di fila. Per quanto riguarda il torneo maschile per la 75/a edizione della Viareggio cup sono già qualificati agli ottavi di finale la Fiorentina e il Magic Stars.