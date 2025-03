Viareggio Cup; la finale è Fiorentina-Genoa

Sarà Fiorentina-Genoa la finale della 75/a edizione della Viareggio Cup in programma lunedì 31 marzo, alle 15, con diretta su Rai Sport allo stadio dei Pini di Viareggio che dopo la ristrutturazione riapre per l'occasione dopo sette anni in cui era stato chiuso per motivi di sicurezza. In semifinale la Fiorentina ha superato il Sassuolo 2-1, mentre il Genoa ha battuto il Torino per 2-0. Nell'albo d'oro della manifestazione la Fiorentina l'ha vinta otto volte, l'ultima nel 1992 superando la Roma, mentre il Genoa due volte, l'ultima nel 2007 battendo la Roma. La Fiorentina è andata a segno con Sturli al 29' del primo tempo e con Puzzoli al 39' del secondo tempo mentre per il Sassuolo gol di Acatullo al 24' del secondo tempo. Il Torino ha sconfitto il Genoa con Miragliotta al 33' del secondo tempo, e poi con Riolfi al 36'.