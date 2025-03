Verso Juve-Atalanta: Veiga recupera, Gatti in dubbio

La Juventus torna in campo. I bianconeri si stanno preparando al big match in programma domenica sera allo Stadium dove è attesa l'Atalanta di Gasperini per uno scontro di alta classifica. Dalla Continassa arrivano buone e cattive notizie sulla seduta odierna: Renato Veiga è tornato ad allenarsi in gruppo. Il portoghese era ai box dal ritorno di Champions League contro il Psv. Per un difensore che recupera, un altro si ferma: Federico Gatti ha svolto una seduta di lavoro differenziato a causa di un leggero affaticamento muscolare. Pare dunque complessa una sua presenza contro la Dea, accorciando ancora di più le scelte a disposizione di Motta nel reparto difensivo.