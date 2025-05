Infantino sul Mondiale per Club: "Sarà un enorme successo. Tutto tornerà al calcio"

"Stiamo organizzando la Coppa del Mondo per Club FIFA, la cui prima edizione inizierà il 14 giugno di quest'anno. Permettetemi di dire solo una parola a riguardo perché credo sia importante dire una cosa molto chiaramente. La settimana scorsa abbiamo avuto un incontro della task force della Casa Bianca sui Mondiali di calcio FIFA, con il governo degli Stati Uniti, il presidente [USA], il vicepresidente [USA], diversi segretari, ministri, presenti, e il mondo è il benvenuto in America. Certo, i giocatori, tutti i soggetti coinvolti, tutti noi, ma sicuramente anche tutti i tifosi, e sia chiaro: questo non viene da me, viene dal governo americano. Tutti sono benvenuti. Ovviamente, coloro che vogliono venire a festeggiare il calcio, coloro che vogliono venire a trascorrere dei bei momenti, coloro che vogliono venire a festeggiare la Coppa del Mondo per Club (FIFA) o la Coppa del Mondo (FIFA) con le loro famiglie, con i loro amici e per trascorrere un momento emozionante. Chi vuole venire a creare problemi, come in ogni paese del mondo, beh, non è il benvenuto, non è il benvenuto in nessuna parte del mondo. Anzi, lasciatemi essere chiaro anche su questo: non è il benvenuto nel calcio. Non vogliamo piantagrane nel calcio. Vogliamo che piantagrane fuori dal calcio. Stiamo organizzando la Coppa del Mondo per Club FIFA. Calcio d'inizio a Miami il 14 giugno, finale a New York, New Jersey, il 13 luglio. 32 squadre da 20 paesi diversi. Giocatori provenienti da quasi 90 nazioni diverse, credo siano 86 o 87. Abbiamo più nazioni rappresentate nella Coppa del Mondo per Club (FIFA), la prima edizione della Coppa del Mondo per Club (FIFA), che in 100 anni di Coppa del Mondo (FIFA). Perché questi club oggi, i migliori club del mondo, sono multinazionali. Hanno giocatori bravi da ogni paese del mondo. Quindi, abbiamo [circa] 90 di voi [Associazioni affiliate] che saranno direttamente coinvolti. Il Paraguay è un ottimo esempio: non c'è un club paraguaiano, ma ci sono giocatori paraguaiani. E tutto il Paraguay sarà orgoglioso di vedere i propri giocatori competere e magari vincere una Coppa del Mondo (per club FIFA), perché la Coppa del Mondo (per club FIFA) è senza dubbio una Coppa del Mondo. È storia, è la prima volta. Sarà un enorme, enorme successo. Siamo riusciti a ottenere un accordo televisivo incredibile e rivoluzionario con DAZN, garantendo a tutti, a ogni persona al mondo, l'accesso gratuito alle partite, a ogni singola partita della Coppa del Mondo per Club (FIFA). Gratuito per tutti, su DAZN e su alcuni accordi di sublicenza con le principali emittenti televisive dei diversi paesi, perché il calcio è per tutti, è per ogni tifoso in tutto il mondo e tutti hanno il diritto di guardare queste partite gratuitamente. Questo è molto importante, ed è stato molto importante per noi. Vorrei ricordare, e lo ricordo a tutti, che per quanto riguarda entrate e costi, beh, in realtà non ci saranno né entrate né costi per la FIFA, il che significa che non dovremo toccare le riserve, ovviamente. Ma significa anche che la FIFA tratterrà zero dollari [USA] da questa Coppa del Mondo per Club FIFA. Tutto tornerà al calcio: i premi in denaro ai club e i fondi di solidarietà per i club calcistici di tutto il mondo. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito a questo successo: le Confederazioni, le Associazioni, le leghe, i club, i giocatori, l'Associazione dei Club Europei, il suo presidente, tutti coloro che hanno condiviso la nostra visione della necessità che il mondo abbia una competizione mondiale per club perché dobbiamo assicurarci che i club, non solo le squadre nazionali, ma tutti i club, possano brillare sulla scena mondiale, possano investire e possano diventare migliori e più grandi in tutto il mondo. È la nostra missione, sono i nostri statuti. Continueremo, ovviamente, a collaborare con loro". Così Gianni Infantino, presidente della FIFA, parlando in apertura del Congresso FIFA 2025.