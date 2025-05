Duro colpo per il Tottenham: un big salta la finale di Europa League

Il Tottenham dovrà fare a meno di Dejan Kulusevski per la finale di Europa League contro il Manchester United in programma mercoledì 21 maggio a Bilbao. L'ex Juventus si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio destro, che lo terrà fuori almeno un paio di mesi secondo le indicazioni del tecnico degli Spurs Postecoglou. Lo svedese si aggiunge alla lista degli assenti per l'ultimo atto dell'Europa League, che comprende anche Maddison e Bergvall mentre appare recuperato Son Heung-Min.