Bari, venerdì i funerali del figlio di Verreth: il club sarà presente con una delegazione

Si terranno venerdì a Hilvarenbeek, in Olanda, i funerali di Elliot Charles Verreth, il figlio del centrocampista del Bari, Matthias, morto domenica dopo essere stato ricoverato tre giorni prima in ospedale a causa di un'infezione virale. Il piccolo aveva appena 14 mesi. Il centrocampista belga aveva firmato un contratto triennale il 16 luglio, ma dopo la terribile notizia il Bari gli ha immediatamente dato un permesso a tempo indeterminato per rimanere insieme alla famiglia. La società pugliese sarà presente ai funerali con una delegazione.