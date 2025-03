Verona, Zanetti sulla salvezza: "Vediamo la luce ma strada è ancora lunga"

L'allenatore del Verona, Paolo Zanetti, ha parlato dopo il match terminato 0-0 al Bentegodi contro il Parma. Un punto che ha avvicinato ulteriormente entrambe le squadre alla salvezza."Un punto importante dopo una bella partita, combattuta", inizia l'analisi il tecnico dei veronesi. "C'era tanto in palio per entrambe le squadre, ma noi torniamo a +7 sulla terzultima. Continuiamo sul percorso, dando continuità all'ultima vittoria. E per noi è importante anche aver fatto un altro clean sheet". Poi Zanetti, che per sua stessa ammissione è andato in panchina febbricitante, analizza la classifica e il momento della squadra: "Salvezza? Vediamo la luce ma è ben lontana, dobbiamo stare sul pezzo. Abbiamo recuperato due ragazzi importanti, pur perdendone altri: sia Dawidowicz che Bernede mi sono piaciuti molto. Serdar e Tengstedt sono giocatori importanti ma devono mettere minuti e crescere ancora di condizione"