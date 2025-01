Verona, Zanetti: "Il Napoli ha dimostrato perché è primo"

Dopo la sconfitta col Napoli, Paolo Zanetti mastica amaro ma non fa drammi vista la qualità dell'avversario. "Il Napoli è una squadra forte, c'è un motivo se è in testa e stasera l'ha fatto vedere - ha dichiarato il tecnico del Verona -. Oggi abbiamo allenato il sacrificio e portiamo a casa una gara dignitosa e ci proiettiamo alla prossima partita". "Nel primo tempo abbiamo trovato gli spazi, con due situazioni importanti non sfruttate. A questo livello serve cinismo - ha proseguito -. Nel secondo tempo siamo stati più imprecisi, per poi alzare il livello nel finale". "In tanti momenti il Napoli ci ha messo alle corde facendoci spendere delle energie e per questo poi non siamo riusciti a ripartire come volevamo", ha continuato l'allenatore dell'Hellas.