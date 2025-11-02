Verona, Zanetti: "Il calcio è crudele"

"Il calcio a volte è crudele, è difficile commentare la prestazione, se non in maniera totalmente positiva contro una squadra fortissima. L'episodio ci ha rovinato un pomeriggio che poteva essere fantastico. Posso affermare che se siamo questi arriveremo al nostro obiettivo, guardiamo avanti perché adesso inizia il nostro campionato. È stata una partita importante sotto tutti i punti d vista, abbiamo preso gol su un calcio d'angolo evitabile, ma abbiamo fatto una partita caratterialmente e tatticamente giusta. Dimostriamo spesso e volentieri di essere una squadra importante". Così il tecnico del Verona, Paolo Zanetti, dopo il ko in extremis contro l'Inter.