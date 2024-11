VERONA, ZANETTI: "CHIEDIAMO SCUSA AI TIFOSI, NON SIAMO DEGNI DI QUESTA GENTE"

"Oggi penso sia giusto chiedere scusa ai tifosi, non siamo degni dello stadio in cui siamo e di questa gente che è venuta a vedere uno spettacolo indecoroso". Così il tecnico del Verona Paolo Zanetti dopo lo 0-5 in casa contro l'Inter. "Non posso dire che abbiamo fatto bene i primi 4' e non so quanto la traversa potesse cambiare la partita, ma poi abbiamo preso una grandinata - ha detto a Dazn - Ogni verticalizzazione era un gol, abbiamo iniziato a fare fuorigioco sulle palle libere. È scattato qualcosa di sbagliato nella testa e dobbiamo capire cos'è. Oggi andiamo in ritiro fino a data da destinarsi. Siamo andati sotto anche se contro uno squadrone, ma abbiamo scoperto il fianco alle loro qualità".