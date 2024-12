Verona, Zanetti: "Abbiamo trovato la strada giusta, continuiamo così"

Il Verona è stato sconfitto 0-1 in casa dal Milan e nel finale non sono mancate le polemiche: "Abbiamo confermato un'ottima prestazione dopo Parma - ha commentato Paolo Zanetti a DAZN -, abbiamo combattuto colpo su colpo costruendo diverse occasioni. Nell'unica sbavatura che abbiamo avuto la qualità del Milan ha fatto la differenza, ma la prova è stata buona e la strada è tracciata". Il finale è stato caldo: "Il Milan ha avuto diverse situazioni in cui ha perso del tempo, ci saremmo aspettati più recupero ma non ha senso fare polemica sull'arbitro. Rinnovo i complimenti ai miei ragazzi". Suslov è stato tra i migliori del Verona, ma gli manca il gol: "La quota salvezza dipende anche dagli altri, noi cercheremo di fare più punti possibili e continueremo la strada intrapresa. Suslov è importante e quando gioca dentro al campo è pericoloso, ha gamba e tiro. In questo momento gli manca il gol, ma in mezzo al campo è più pericoloso".