Verona, Sammarco: "Peccato non averla pareggiata. La situazione è delicata, ma non molliamo"
Situazione sempre più complicata per il Verona, che perde anche in casa dell'Atalanta per 1-0 e ora sembra davvero a un passo dalla retrocessione. La prima avversaria in zona salvezza, in questo momento, è la Cremonese 9 punti più in alto.
In conferenza stampa, è intervenuto l'allenatore, Paolo Sammarco: "Peccato non averla pareggiata, abbiamo sofferto nel primo tempo ma poi nella ripresa abbiamo aumentato il ritmo. Ripartiamo dalla prestazione. Il rammarico è per il secondo tempo perché abbiamo avuto le occasioni".
Da qui alla fine, l'obiettivo è chiaro per il tecnico gialloblù: "Dare tutto come abbiamo fatto oggi, la situazione è delicata ma il Verona deve dare tutto su ogni pallone".