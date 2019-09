Il Cagliari vince 4-0 in amichevole contro il Muravera, formazione di Serie D sarda, che i rossoblù di Maran hanno sfidato in vista del prossimo weekend, quando saranno impegnati a Parma. Privi di sette nazionali e del capitano Ceppitelli, i rossoblù hanno faticato contro i gialloblù allenati da Francesco Loi, che militano nel girone G di Serie D. Maran ha approfittato delle tante assenze per fare alcuni esperimenti, come Lykogiannis centrale di difesa e Joao Pedro mezzala sinistra. Di Mattiello il gol che ha rotto il ghiacco nel primo tempo, poi i padroni di casa hanno dilagato grazie a Simeone, doppietta, e al sigillo finale di Alberto Cerri.